Il candidato della gente normale

CASLANO - Mi candido per Caslano. Un borgo in riva al lago che considero la mia casa e nel quale sono stato accolto con quel calore che lo contraddistingue. È da quando avevo 17 anni che seguo la politica, perché già allora pensavo che se si vuole migliorare qualche cosa bisogna esporsi, partecipare. E così negli anni mi sono impegnato. In diverse funzioni istituzionali, con Mario Caratti e lo zia Ester che considero i miei ‘maestri’, ho cominciato a interpretare la politica di prossimità come la intendo io. Quella politica che ti porta fra la gente e che è per la gente. La politica che parla dei bisogni di chi vive nelle città e nei villaggi, che si ritrova, giovani e meno giovani, e si confronta e vive e crea una comunità che secondo il mio modo di vedere deve essere al centro di ogni pensiero politico. Perché dei massimi sistemi lascio parlare chi più ne sa, ma io voglio esserci per chi mi vive accanto. Per quelli che hanno dei sogni e li vogliono realizzare sul territorio, come i giovani sportivi che desiderano avere delle infrastrutture e che possono essere il motore di tutta una regione, un campo base per le società di calcio, tennis, canottaggio e frecce gialle per iniziare. Per le persone che ascolto ogni ultimo mercoledì del mese in piazzetta crocetta e mi raccontano che vorrebbero una piazza del paese più vivace e vivibile. Per agevolare il lavoro delle mamme che seguono i loro bambini ed hanno bisogno di percorsi sicuri perché prima o poi il percorso casa-scuola i loro figli lo faranno a piedi ed hanno bisogno di strade sicure, ma hanno bisogno anche di colonie estive e anche di un paio di pulmini. Caslano può essere il punto di partenza per il Malcantone e pure un punto di arrivo e di convivenza costruttiva. Mi candido per la gente di Caslano, per essere il portavoce dei loro bisogni e per realizzare i loro sogni. Quelli di tutti i giorni, è questo che fa un politico di prossimità, ascolta, condivide e lavora per il benessere della sua gente.