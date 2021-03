Fieri dei nostri candidati

Fra poco meno di un mese la popolazione ticinese sarà chiamata alle urne per rinnovare i seggi degli esecutivi e legislativi della maggior parte dei Comuni del Cantone.

Sono fiero di comunicare che Generazione Giovani (movimento giovanile del PPD) si presenterà ai blocchi di partenza delle prossime Elezioni comunali con ben 44 candidate/i al Municipio e 255 candidate/i al Consiglio comunale. Dopo un anno colmo di incertezze, non è semplice trovare gli stimoli e la motivazione per mettersi a disposizione del prossimo e della collettività. Questi numeri dimostrano che i nostri giovani credono in un futuro migliore e che desiderano contribuire in modo tangibile a cambiarne le sorti. Un’immagine dei giovani assai diversa rispetto a quella a cui siamo stati abituati negli ultimi giorni, vale la pena sottolinearlo!

In vista delle Elezioni comunali Generazione Giovani organizza un evento formativo aperto ai giovani candidati di tutti gli schieramenti politici che si terrà online sabato 27 marzo 2021 a partire dalle 14 su Zoom e in diretta streaming sulla pagina Facebook di Generazione Giovani. Stefano Imelli (Sindaco di Bodio e Direttore della Scuola media di Acquarossa) terrà una relazione sul ruolo ed il funzionamento del Consiglio comunale. Crediamo che un buon politico non si riconosca solo dall'impegno e dall’entusiasmo che mette in ciò che fa, ma anche attraverso la conoscenza delle istituzioni in cui si muove. Non sarà di moda ma, in un mondo dove l’apparenza sembra contare più della sostanza, dove la discussione politica si è trasferita dalle istituzioni ai bar (prima) e dai bar ai social network (dopo), siamo fermamente convinti che sia utile tornare a proporre eventi formativi in ambito politico. Questo anche per colmare le numerose lacune che la scuola dell’obbligo lascia nella formazione civica dei nostri ragazzi.