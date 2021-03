“Per una Lugano Raggiante”, questo lo slogan da me scelto per la campagna elettorale. Molti i commenti positivi e anche tanta curiosità sul perché dello slogan, tra l’altro in un momento per molti non felice, anzi.

Questo slogan ha un forte significato per me e per la visione che riservo alla mia Città.

Raggiante va oltre la bellezza esteriore. Si riesce ad essere in questo stato d’animo e a diffonderlo a chi ci circonda soltanto quando si sta bene “dentro”, quando ci si è ritrovati e si sa chi si è, quanto si vale, cosa si vuole fare della propria vita e cosa si può offrire agli altri.

Mi impegno a fare quanto è nelle mie possibilità per contribuire a rendere Lugano una Città raggiante, con un occhio di riguardo e attenzione a tutto quanto permetta di riscoprire e rafforzare la sua anima, fatta di storia, cultura, qualità, risorse ed eccellenze.

Noi politici dobbiamo svolgere un lavoro costante che renda visibile, funzionale e forte l’identità di Lugano. Un impegno giornaliero, tessuto su misura, che metta in risalto ogni parte integrante della nostra città. Vedo una Lugano come un sole che irradia luce, attraverso i suoi raggi, in primo luogo ai suoi cittadini. Il LAC-Lugano Arte e Cultura con l’USI/SUPSI e tutto quanto ruota attorno agli stessi, i congressi, gli eventi, lo sport, la storia, l’indescrivibile bellezza del nostro territorio, sono i raggi che costituiscono l’anima della nostra città. Bisogna impegnarsi a conservare la luminosità di questi raggi e a crearne di nuovi, con dedizione, costanza e lungimiranza.

Il mio slogan riprende inoltre l’idea di “Nuova Lugano”, quell’attitudine mentale di rendere la nostra città aperta al cambiamento, all’innovazione, alle opportunità e alle sfide, riservando però come detto sopra un occhio di riguardo alla storia, all’identità e alla sua anima. Non serve a nulla parlare di “grande Lugano” se manca questa apertura. Tra l’altro per una città sempre più orientata al Turismo è fondamentale diffondere il più possibile questa apertura mentale per migliorare fattivamente la nostra capacità di accoglienza.

Per concludere, non a caso “Per una Lugano Raggiante” contiene le iniziali del partito per cui ho deciso di candidarmi. Sono convinta che solamente con una forte e competente rappresentanza PLR in Municipio e in Consiglio Comunale potremo rivedere presto una Lugano raggiante!