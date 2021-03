«Eccoci, competenti e volenterosi»

BREGGIA - Il gruppo PPD + Generazione Giovani e indipendenti per Breggia si presenta motivato e propone una lista composta da persone con diversi anni di esperienza, alle quali si affiancano volti nuovi desiderosi di avvicinarsi con interesse al mondo della politica. Persone competenti e volenterose di far parte attivamente nella conduzione del nostro Comune, sia in Consiglio Comunale che in Municipio.

La lista per il Municipio è composta dalla municipale uscente Mariella Maghetti affiancata da Andrea Balerna, Gabriele Bernasconi, Thomas Guarisco e Fabiola Jelmini.

La lista per il Consiglio comunale è composta dagli uscenti Andrea Balerna, Filippo Pezzati, Alain Sinopoli affiancati dai nuovi candidati Gabriele Bernasconi, Giorgio Cereghetti, Ivano Cereghetti, Tiziano Cereghetti, Adolfo Gabaglio, Thomas Guarisco, Fabiola Jelmini, Fabiano Lupi e Mariella Maghetti.

L’obbiettivo è quello di riconfermare due seggi in Municipio e otto in Consiglio Comunale.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro municipale uscente, signor Flaviano Cereghetti, che dopo essersi occupato per diversi anni dell’Azienda Acqua Potabile ha deciso di non ricandidarsi.

Le tematiche che stanno più a cuore al gruppo sono sicuramente il completamento delle opere riferite al Piano Cantonale di Approvvigionamento Idrico della Valle di Muggio (PCAI); offrire sostegno alle famiglie con figli mediante aiuti mirati, nonché ridefinire e ottimizzare gli spazi dell’Istituto Scolastico di Lattecaldo; in ambito sociale aiutare i nostri anziani per un mantenimento duraturo e costante al proprio domicilio, soprattutto in questo particolare momento, dato dalla pandemia da COVID-19. Anche la salvaguardia del nostro prezioso territorio deve ricevere una specifica attenzione mediante interventi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione della nostra meravigliosa Valle. Dovrà essere realizzato il piano comunale dei sentieri, previsto dalla nostra mozione accolta lo scorso anno dal Consiglio Comunale. Dal profilo economico si ritengono indispensabili il controllo ed il contenimento delle spese di competenza comunale oltre ad una oculata definizione degli investimenti, allo scopo di mantenere stabili le finanze comunali.

Sostenere e incentivare l’avvicendamento delle giovani generazioni alla gestione della cosa pubblica nelle varie forme presenti sul territorio sarà un obbiettivo della prossima legislatura, alfine di garantire una continuità ai valori del nostro Gruppo.

Sicuri del vostro sostegno, uniti e coesi verso un futuro migliore nell’interesse dell’intera collettività.

PPD + Generazione Giovani e Indipendenti per Breggia.