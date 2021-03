Castel San Pietro e lo sport regionale

Tra i primi temi di cui si occuperà il Consiglio comunale di Castel San Pietro la prossima legislatura vi sarà la costituzione dell’Ente regionale per lo sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Si tratta di una nuova associazione che si propone quale motore dello sviluppo sportivo regionale e che avrà tra gli scopi quello di promuovere la pianificazione e la gestione coordinata delle strutture sportive regionali. I Comuni saranno coinvolti anche nel contribuire al costo delle infrastrutture, secondo una modalità ben precisa.

Il Partito popolare democratico e Generazione giovani di Castel San Pietro saluta positivamente l’adesione del Comune a questa associazione. Innanzitutto perché permette di marcare la valenza dello sport per la nostra società. Importanza non solo per la salute,

ma anche per l’aggregazione sociale, in particolare dei giovani. L’impronta regionale della costituenda associazione permetterà una gestione delle infrastrutture coordinata e la creazione di sinergie tra i vari enti pubblici. Ciò offrirà, da un lato, agli utenti di sfruttare al

meglio le risorse esistenti e dall’altro può fornire gli strumenti per coordinare gli investimenti in maniera ragionata, considerando domanda e offerta dell’intera zona. Per quanto riguarda le infrastrutture di Castel San Pietro, l’adesione all’associazione si potrebbe tradurre nella valorizzazione del centro sportivo esistente. In particolare, nella sistemazione del campo di calcio principale, non ancora con misure regolamentari, e nella realizzazione di spazi destinati a magazzini per le società sportive o non. Questi come primi tasselli di altri interventi che si auspica interesseranno la zona Nebian, che potrebbe in futuro ospitare il magazzino comunale e una vera e propria piazza di rifiuti ingombranti.