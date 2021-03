I soliti pregiudizi durante le campagne elettorali

BELLINZONA - La campagna elettorale per le Comunali 2021 sta entrando nel vivo anche dopo il rinvio nel 2020 a causa del confinamento. Gli animi a Bellinzona si stanno scaldando e c’è chi, come spesso accade durante le campagne prende di mira movimenti e partiti, candidate e candidati strappando o modificando i manifesti, insultando o denigrando il tal dei tali perché per esempio é donna, perché é giovane, perché é anziano, perché é di destra o del centro o di sinistra e altri motivi ancora.

Vorrei cercare di rimuovere questi pregiudizi ancora radicati in parte nella popolazione, ricordando che i candidati e le candidate così come i capi gruppi e i vari membri dei comitati politici sono persone che si prestano per il bene dei nostri Comuni e lo fanno investendo tempo ed energie spesso gratuitamente. Non trovo corretto quindi che si cerchi in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote a chi si dedica con passione per il bene comune. La rabbia e le frustrazione scarichiamola in altri modi ma non attaccando chi desidera rimboccarsi le maniche per contribuire a trovare soluzioni per migliorare la qualità di vita di tutti e tutte.

Capisco che il periodo attuale, dopo un anno e oltre di pandemia sia stato caratterizzato da decisioni politiche Federali e Cantonali di difficile accettazione da parte della popolazione ormai stanca ma una soluzione per uscire dalla crisi sanitaria, sociale ed economica dovuta al Covid-19 non l’ha ancora trovata nessuno, in nessuna parte del mondo.

Inoltre se qualcuno è stanco della politica attuale e dei soliti modi di far funzionare le nostre istituzioni nel nostro stato democratico può recarsi alle urne ed esprimersi tramite il proprio voto, si tratta di uno strumento prezioso che come cittadini Svizzeri abbiamo per dare voce alla nostra volontà.