Il gruppo Per Lavertezzo in corsa per le elezioni

LAVERTEZZO - Il gruppo Per Lavertezzo presenta le proprie liste per le elezioni comunali del prossimo 18 aprile, con l'obiettivo di riconfermare i risultati raggiunti nella precedente legislatura.

Nel corso degli anni - si legge in una nota - il Gruppo si è contraddistinto per aver mantenuto alta la qualità della politica comunale e aver attivamente contribuito alla realizzazione di nuovi servizi a favore del cittadino e delle famiglie (giornaliere FFS, servizio di mensa scolastica e doposcuola), sostenendo pure l’introduzione della polizia di prossimità e partecipando attivamente al miglioramento della sicurezza stradale sul percorso casa-scuola. A breve termine sarà inoltre realizzato l’intervento di allargamento del campo stradale all’imbocco di via alla Chiesa, lavoro atteso da anni che finalmente diverrà realtà grazie alla determinazione del gruppo.

Su iniziativa dei rappresentanti di Per Lavertezzo in Municipio è stata inoltre riattivata la Commissione Culturale che nel corso di questa legislatura ha promosso numerosi eventi socio-culturali che hanno riscosso un ampio successo di pubblico. Particolare attenzione è stata sempre rivolta a una gestione oculata delle finanze con investimenti mirati e una maggior vigilanza nella fase esecutiva delle opere. Il Comune - spiega ancora il gruppo - non può raggiungere un pareggio finanziario per motivi strutturali pur disponendo di un buon gettito fiscale. Nel corso della prossima legislatura è l'intenzione del gruppo è di approfondire e sviluppare ulteriormente un progetto aggregativo con i Comuni limitrofi.

Sul territorio Per Lavertezzo intende inoltre procedere alla sistemazione dei percorsi pedonali (piano e collina) sempre più frequentati, ma carenti in diversi tratti di manutenzione e illuminazione pubblica.

Le liste per il Municipio e il Consiglio comunale sono composte da candidati con profili caratterizzati da forti competenze politiche e professionali. Per il Municipio si ripresentano la vicesindaco Tamara Bettazza, alla guida del Dicastero Istituzioni, e Tiziana Gerosa Szpiro responsabile del Dicastero Finanze e Economia. Si candidano inoltre Maurizio Frigo-Mosca e Matteo Lanini (Presidente della Commissione della Gestione). A garanzia di una continuità inerente i progetti avviati si ripresentano in Consiglio Comunale gli uscenti: Christine Borgeaud-Schmutz, Roberta Lanini, Eliana Ramelli (Presidente Commissione Petizioni), Andrea Farinelli, Matteo Lanini (Presidente Commissione Gestione), Antonio Palmeri, Axel-Michael Pippow, Marco Russomanno, Enzo Scaglia e si candidano per la prima volta Antonella Falbo-Saporito, Simona Rossi, Maurizio Frigo-Mosca, Marzio Ghidoni e Steven Palmeri che è il più giovane in lista nel Comune di Lavertezzo (classe 2002). Il gruppo Per Lavertezzo è formato da persone con sensibilità e differenti profili politici, ma accomunate dal desiderio di impegnarsi per il bene del Comune e dei suoi cittadini.