Nuovo lido e No all'autosilo a lago

Camminando per le vie di Riva San Vitale e lungo le sponde del Ceresio non si può non notare e constatare come solo una piccola parte dell’immenso patrimonio lacustre sia pubblica e fruibile. Al cittadino che vive quotidianamente il paese, che trascorre gran parte delle sue estati e delle giornate di sole nel paese, come il sottoscritto, viene da chiedersi perché la municipalità abbia fatto sì che nel tempo così poco spazio pubblico fosse dedicato alla cittadinanza sulle rive del Ceresio.

Ci si chiede, e si ha il dovere di farlo, come sia possibile che un Comune che di fatto ha nel lago il suo più importante patrimonio naturalistico, non disponga di una vera e propria passeggiata sullo stesso, di spazi ricreativi adeguati, di un lido moderno e predisposto al relax di giovani, famiglie e anziani. Non si può poi che inorridire, leggendo a mezzo stampa, le dichiarazioni da parte di alcuni membri dell’esecutivo che auspicano e promettono la costruzione di un ingombrante «autosilo a lago». Un progetto terrificante da un punto di vista ambientale e con un impatto ecologico ed economico a dir poco disastroso. Un esecutivo attento e composto da persone che amano e vivono Riva San Vitale, che sono cresciute nel paese, non dovrebbe nemmeno immaginare un’ulteriore defraudazione del territorio, piuttosto programmarne la rinascita.

La speranza è che l’esecutivo che uscirà dalle urne il prossimo 18 aprile sia un esecutivo lungimirante e consapevole, impegnato ad acquisire quanti più terreni possibili sul lago, rendendoli accessibili alle persone per lo svago ed il tempo libero, non certo per farne dei parcheggi. Solo in questo modo si potrà sfruttare al meglio il capitale naturalistico e paesaggistico, sino ad oggi inespresso, di Riva San Vitale.