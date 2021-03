Terza corsia per i frontalieri? Abbiamo già fatto la ferrovia Stabio-Mendrisio che non usano

MENDRISIO - Terza corsia autostradale per i frontalieri? No, grazie, ne facciamo a meno. A prima vista quando ci si trova davanti a un ingorgo costante di traffico la soluzione immediata sembra quella di allargare la strada, ma è troppo facile agire in questo modo senza fermarsi a riflettere sul perché c'è così tanto traffico e sul come risolvere il problema senza devastare una regione che è già stata sacrificata in ogni maniera. Il punto della questione è che il Mendrisiotto è attraversato da una marea di automobili in transito, macchine che vanno e vengono dall'Italia con a bordo un frontaliere alla volta. Non facciamo finta di pensare che è traffico generato dai ticinesi o dai fornitori di merci locali. Ci sono anche quelli ma sono la minoranza. Per risolvere il pasticcio del traffico servono due cose ben precise: limitare le auto dei frontalieri e interrare completamente l'autostrada che non può più dividere in due il Mendrisiotto a ridosso della zona di Valera che deve diventare il polmone verde del distretto. Non si venga a dire che finanziariamente il progetto è insostenibile: nel resto della Svizzera hanno fatto anche di meglio in ogni Cantone, sgravando aree urbane, regioni intere, città e campagne, aree a ridosso del lago. E non mi si venga neppure a raccontare che non si possono limitare le auto dei frontalieri. Scuse. Visto che queste persone entrano a lavorare in Ticino chiamate da imprenditori locali, ebbene che questi stessi ticinesi dimostrino senso di responsabilità, rispetto e coerenza e introducano sistemi obbligatori di car pooling, car sharing od obbligo di utilizzo dei mezzi pubblici. Per i frontalieri abbiamo già speso l'inverosimile per la ferrovia Mendrisio-Stabio che non usano, non possiamo adesso metterci a costruire una terza corsia autostradale. Nel giro di poco passerebbero dagli attuali 75mila a 100 mila...La terza corsia è una pessima idea. Non s'ha da fare!