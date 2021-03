Perché ingegneri e architetti possono rafforzare l'esecutivo

AGNO - Le maggiori cariche pubbliche cantonali o federali sono spesso ricoperte da persone provenienti dai settori dell’economia, dell’industria o a beneficio di titoli accademici affini alla politica (diritto, scienze politiche), questo dato appare sensato dal momento che si tratta delle tematiche trainanti l’economia nazionale. A livello comunale invece, gli aspetti che maggiormente toccano il quotidiano delle persone, e per cui l’agire deve essere immediato e locale, sono quelli legati al territorio. Stiamo parlando di urbanistica, edilizia, offerta di servizi e infrastrutture, politica ambientale, sviluppo sostenibile. In tale contesto delle figure professionali come un architetto e un ingegnere appaiono idonee per affrontare e coordinare questi temi in seno al potere esecutivo. Questo senza nessuna presunzione, ma con la volontà di mettere a disposizione della cosa pubblica le proprie esperienze e la specifica preparazione, per il bene della popolazione tutta. Partendo da questo presupposto, il gruppo Lega-UDC di Agno schiera in campo una coppia (politica) complementare: lui ingegnere e lei architetto.

Da un lato abbiamo Andrea Bernasconi, vice sindaco leghista uscente, un ingegnere e imprenditore ben radicato nel territorio, che può affiancare dunque alla preparazione tecnica anche una solida conoscenza del contesto economico regionale. Dall’altro si pone Erika Scarpitta Bonù, un architetto e tecnico comunale con una formazione a 360 gradi che include anche l’urbanistica e l’ambiente, le vere sfide del XXI secolo.

Questi temi vanno però affrontati nel contesto specifico della pubblica amministrazione, con le proprie leggi e procedure, le quali non lasciano spazio al pressapochismo. A tal proposito, i due candidati messi in evidenza oggi, possono vantare: il primo 9 anni di esperienza come municipale e la seconda una decennale esperienza nella pubblica amministrazione. Si sottolinea che nel suo insieme, l’affiatato gruppo Lega-UDC sezione Agno dispone di una poliedrica rosa di candidati atta a considerare i vari aspetti della conduzione di un Comune grazie a competenze specifiche in vari settori. Ci sarà spazio nei prossimi giorni per la presentazione degli altri candidati che intanto potete seguire sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/gruppolegaudcagno/. e su Instagram https://instagram.com/gruppolegaudcagno?igshid=1x6ilj3ssx54z