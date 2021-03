Lugano una buona idea

LUGANO - Vorrei condividere il mio pensiero e sottoporlo al vostro giudizio: viviamo in una città che tende a promuovere progetti milionari e scenografici per sbalordire la popolazione dimenticando tuttavia gli aspetti piu’ semplici, ma piu’ preziosi.

Con mio rammarico sempre più negozi nella zona del centro e in periferia stanno chiudendo, colpiti dagli effetti della pandemia e del commercio on-line. In questo momento di estrema difficoltà per tutti noi, trovo importante pensare a una riqualifica urbana per salvare l’economia della nostra città. Per ridare vita alla nostra splendida Lugano e creare un clima più familiare si potrebbe immaginare di creare un’atmosfera più consona alle esigenze della società odierna attraverso l’apertura di strutture City Pop o Bed and Breakfast. Inoltre, una città può definirsi moderna solo quando è in grado di accogliere i cittadini e i visitatori in modo adeguato offrendo loro servizi, pubblici e privati all’altezza delle loro aspettative. Ed è a tale proposito che bisognerebbe rendere più fluida la viabilità del traffico in entrata in città e riprogettare le zone di accesso per chi proviene dall’autostrada. Allo stato attuale, infatti, la situazione del traffico resta problematica, come pure lo sono le zone di parcheggio. Per quest’ultime si potrebbe immaginare di trasformare l’ex Centro Conza e l’ex Macello in parcheggi pubblici e creare dei collegamenti con il centro città sviluppando delle zone pedonali e piste ciclabili (magari sacrificando i parcheggi blu a lato del marciapiede) così da rendere agibile il percorso dal parcheggio al centro città.