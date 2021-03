AGNO - Dove eravamo rimasti? Marzo 2020: le elezioni comunali vengono annullate per giusta causa, i cavalli in corsa vengono fermati, i cartelloni smantellati, i bollettini di voto già stampati cestinati. Ci ritroviamo a distanza di 12 mesi, con la pandemia non risolta, ma per lo meno non ci coglie più così impreparati di modo che la corsa alle elezioni può riprendere. Le forze in campo vengono nuovamente schierate con un anno di saggezza in più e con tanta voglia di andare avanti per il bene comune. È con questo spirito che la Lega dei Ticinesi e l’UDC uniscono nuovamente le proprie forze ponendosi «uniti e compatti a favore di tutti!».

Il programma elettorale si articola come un puzzle composto da tutti i tasselli necessari a raggiungere un alto livello di qualità di vita a favore dei cittadini di Agno. Una qualità che si può raggiungere solo operando nei vari settori dipendenti dalla politica comunale e intercomunale, con particolare riferimento ad un controllato sviluppo urbanistico e all’ottimizzazione dei servizi.

Per l'Esecutivo si presentano: il municipale uscente e Vice Sindaco leghista, Andrea Bernasconi, ingegnere e imprenditore, il municipale uscente, nonché Deputato in Gran Consiglio leghista Gianfranco Seitz, l'UDC Erika Scarpitta Bonù, architetto, esperto energetico e funzionaria di lungo corso, l'UDC Kevin Pagnoncini, studente in economia e infine Daniel Ricigliano, noto maestro pasticcere e imprenditore. Per il Legislativo, oltre ai cinque già citati, sono in lista: Marianna Andali, Nash Friedrich Pettinaroli, Davide Pucci, Monika Seitz e Adriano Spada.

Si coglie l’occasione per invitare amici e simpatizzanti all’Assemblea costitutiva della Sezione UDC Agno, il mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 20 presso l’atrio delle scuole elementari di Agno. All’ordine del giorno: approvazione dello statuto, nomina del presidente sezionale (proposta: Erika Scarpitta Bonù), nomina del comitato, raccolta adesioni. La serata (autorizzata) si svolgerà nel rispetto delle direttive sanitarie e con obbligo di mascherina.

Potete interagire con il gruppo seguendo il programma e le ultime novità sulla pagina Facebook https://www.facebook. com/gruppolegaudcagno/.