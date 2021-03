Nuova musica a Massagno: i candidati e il programma elettorale a passi di ballo!

MASSAGNO - In una campagna elettorale limitata dalle restrizioni pandemiche occorre trovare mezzi nuovi e originali per comunicare con gli elettori.

Così i candidati PLR per le elezioni comunali di Massagno hanno pensato di presentarsi in maniera originale e simpatica con una performance artistica on the road.

Sulle note e sui passi della sfida mondiale del Jerusalema Dance Challenge si sono recati nei luoghi simbolici del loro Comune, vuoi perché rappresentano le realizzazioni comunali più importanti degli ultimi anni, vuoi perché sono oggetto di loro proposte programmatiche per la nuova legislatura.

La performance artistica non è forse ineccepibile, ma musica e immagini pubblicate su YouTube e su Facebook permettono in pochi minuti di spaziare dalla nuova ed elegante realizzazione scolastica e sportiva di Nosedo, alla ristrutturazione del Cinema Lux, all’area della trincea ferroviaria destinata a un nuovo insediamento della SUPSI o ancora ai magazzini AEM che dovrebbe far oggetto in futuro di un interessante progetto socio-culturale. C’è spazio anche per nuove originali proposte come la creazione di un Dicastero comunale della transizione ecologica o il contributo alle pigioni per alloggi sostenibili.

Il Covid-19 ha generato numerosi cambiamenti nella nostra vita, e forse anche generato delle nuove modalità di comunicazione politica.