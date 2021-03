Settimana prossima arriva il materiale di voto

LUGANO - Il prossimo 18 aprile le cittadine e i cittadini saranno chiamati a eleggere gli organi politici del Comune per la legislatura 2021-2024. Anche a Lugano. Tra il 22 e il 27 marzo 2021 le elettrici e gli elettori riceveranno per posta il materiale di voto.

Nella busta di voto si trovano la carta di legittimazione, l'opuscolo informativo con l'elenco dei candidati, le bustine ove riporre le schede elettorali ufficiali.

Il Municipio chiede di prestare attenzione alla busta di trasmissione del materiale poiché la medesima serve pure a ritornare il materiale votato per chi sceglie di votare per corrispondenza. Per essere valido il voto per corrispondenza deve essere accompagnato dalla carta di legittimazione, indicando la data di nascita e la propria firma (non è ammessa la firma su procura). La carta di legittimazione debitamente compilata e le bustine chiuse contenenti le schede votate andranno inserite nella busta di trasmissione. La busta già affrancata può essere

inviata tramite il servizio postale oppure depositata nelle bucalettere rosse destinate al voto per corrispondenza messe a disposizione dalla Città di Lugano (si richiama l'elenco sul retro della carta di legittimazione). È possibile votare per corrispondenza non appena si riceve il materiale di voto. In considerazione della situazione sanitaria, si invitano i votanti a voler far uso di questa possibilità di voto.

Coloro che desiderano votare al seggio potranno farlo nei diversi uffici elettorali che saranno aperti domenica 18 aprile 2021, dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

In collaborazione con Unitas, le istruzioni di voto e l’elenco dei candidati per ciechi e ipovedenti saranno pubblicati su supporto audio nel sito www.lugano.ch/comunali2021.