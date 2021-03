Contro il littering coi candidati US-I Verdi

CHIASSO - In Svizzera il littering, ossia gettare rifiuti per terra, causa costi per oltre 190 milioni all’anno, il 75% dei quali è a carico dei comuni. La lista US-I Verdi, per contrastare questa cattiva abitudine e dare lustro a Chiasso, organizza per sabato 20 marzo un’azione di volontariato. I partecipanti saranno chiamati a dare una ripulita al Sottopenz e al comparto delle scuole, che comprende la scuola elementare, la scuola media e l’area antistante la palestra di Via Soave.

Il ritrovo è previsto per le 9:30 sul piazzale delle Scuole elementari. Si raccomanda ai partecipanti di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. Si consiglia inoltre d'indossare guanti da lavoro o giardinaggio. Ai volontari verrà offerto uno spuntino. Saranno messi a disposizione i sacchi per la raccolta dei rifiuti e, laddove possibile, verranno smaltiti correttamente vetro, alluminio e pet.

In caso di brutto tempo le “Pulizie di primavera” saranno rimandate a sabato 27 marzo. Eventuali informazioni saranno pubblicate sul sito del gruppo (us-iverdi.ch) oppure sulla pagina Facebook (www.facebook.com/USIVerdi).

Per ragioni organizzative è gradita l’iscrizione via email a us.chiasso@gmail.com.