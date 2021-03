Il PPD punta agli elettori con un video

TORRICELLA-TAVERNE - Le candidate e i candidati della lista No. 1 “PPD e Per Torricella-Taverne” (a ranghi ringiovaniti e con una notevole rappresentanza femminile), desiderano essere elette/i e impegnarsi per il bene del loro Comune. A conferma della volontà e dello spirito di iniziativa, hanno ideato e montato un video.

«In campagne elettorali spesso piatte e monotone questo video mostra vivacità e innovazione». Ogni candidata/o ha rappresentato un sostantivo che la/lo caratterizza su di un supporto, e ha realizzato un “pezzetto” di video. Il montaggio dei vari “pezzetti” mostra tutti i candidati «in un ideale percorso a rendere l’idea un gruppo unito che “fila liscio” e in cui ciascuno contribuisce con la propria “essenza”». Alla fine del video si vedono tutte/i insieme in una foto di gruppo con la richiesta di essere votati (Lista No. 1).

Il motto del video è "L’essenza del singolo definisce la qualità del gruppo a beneficio della comunità". Quello della lista numero 1, invece, è "1 per tutti e tutti per 1".