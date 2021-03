S. Antonino: #fattinonparole

SANT'ANTONINO - La Sezione PPD di S. Antonino si presenta con grande motivazione alle imminenti votazioni Comunali, forte dei risultati raggiunti nell’ultimo quinquennio, con lo scopo di consolidare e rafforzare la propria posizione.

Con l’hashtag #fattinonparole, live motive della campagna, la Sezione si presenta all’appuntamento con una squadra unita, motivata e giovane (media anni 39) e con l’obbiettivo di portare a termine progetti importanti per la crescita e il buon funzionamento del Comune: la nuova sede della scuola dell’infanzia, la messa in sicurezza della Casa Comunale e tutti i lavori ordinari che permettono una miglior qualità di vita a tutta la popolazione, prestando particolare attenzione all’aspetto ecologico e di mobilità lenta che il contesto in cui viviamo ci richiede.

Una squadra multigenerazionale, con una rappresentanza del 40% di quote rosa, composta da persone competenti, capaci, motivate e con comprovata esperienza proveniente da svariati mondi professionali.

Gli appuntamenti per conoscere e interagire con i candidati - Il 14.03 e il 28.03 alle 20.15 si terranno i confronti aperti sulla piattaforma digitale Zoom dove sarà possibile, in modo molto aperto, discutere degli importanti progetti in cantiere con l’opportunità di confrontarsi con i candidati. Altro importante appuntamento in agenda è il 21.03 con l’evento “Buongiorno Primavera” che si terrà presso l’oratorio dove i candidati, nel pieno rispetto delle normative, prepareranno polenta e spezzatino da asporto.

Tutte le informazioni sono riportate sul volantino appena giunto nelle buca lettere, sui nostri social o contattando il nostro Presidente, Vincenzo Lo Russo, al nr. 078 768 95 84.