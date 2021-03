Centro sportivo per Mendrisio

MENDRISIO - Già nel 2013 un sondaggio promosso da PPD Generazioni Giovani di Mendrisio, sulle infrastrutture sportive, evidenziava una certa carenza nella Città di Mendrisio, carenza non tanto dovuta alle infrastrutture Comunali bensì a quelle gestire dal Cantone, in quanto le palestre già nel 2013 necessitavano di un certo restyling. Oggi sono passati un po’ di anni le infrastrutture sportive sono rimaste quasi identiche, qualche ritocco di ristrutturazione, ma nulla di più.

Con la notizia da parte del Cantone di riedificare tutto il comparto del Centro Studi ossia il Liceo Cantonale e la SPAI, compresa la palestra del Liceo, per il Comune di Mendrisio si apre uno scenario che potrebbe portare ad avere non solo una palestra per le attività di ginnastica per le scuole e attività sportive per le società di Mendrisio, ma un vero e proprio centro Sportivo.

Penso che un’occasione simile non si ripeterà a breve sul nostro territorio, investire in una infrastruttura sportiva importante, che possa accogliere anche manifestazioni di carattere nazionale o internazionale è qualche cosa che potrebbe portare un valore aggiunto alla nostra Città. Chiaramente l’investimento si potrebbe dividere con il Cantone, il quale potrebbe finanziarie la nuova palestra secondo i canoni Cantonali e la Città di Mendrisio potrebbe dal canto suo investire nella parte tribune, bar e ristorazione e magari mensa o sale riunioni ecc… avere la possibilità di poter avere una simile struttura investendo da soli forse sarebbe chiedere uno sforzo notevole alla Città di Mendrisio, ma in collaborazione con il Cantone a mio giudizio l’investimento potrebbe essere sopportabile.

Oggi come non mai prima, ci troviamo di fronte ad una possibilità unica e forse irripetibile di poter edificare un centro sportivo per la nostra Città inserito oltre modo in un contesto scolastico, non dimentichiamo che nella stessa zona ci sono le Scuole Medie, dunque senza andare a toccare terreni verdi o zone sensibili a simili costruzioni. Chiaramente il Municipio di Mendrisio si dovrà attivare verso il Cantone e studiare insieme a quest’ultimo delle soluzioni che possano accontentare tutti, uno sforzo in questa direzione, a mio giudizio vale la pena intraprenderlo.

Abbiamo già un esempio nel Mendrisiotto, la palestra della scuola Media di Stabio, anche in quel contesto ci fu una collaborazione tra le due entità per l’edificazione della palestra delle scuole Medie di Stabio.