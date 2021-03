Siamo donne e vogliamo esserci

LUGANO - In questa giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in molte parti del mondo, ci chiediamo a che punto siamo noi? Questo periodo pandemico ci risponde ancora una volta dimostrando che, ad esempio, le prime ad avere pagato con il proprio posto di lavoro sono state: le donne. E allora la prossima domanda ci viene spontanea: cosa possiamo fare? Se ancora non ci siamo, dobbiamo fare in modo di esserci.

Vuoi percepire lo stesso salario per lo stesso lavoro? Votaci! Vuoi che la conciliabilità non sia un peso solo sue tue spalle? Votaci! Vuoi che il tuo lavoro di cura dei figli o genitori anziani sia giustamente riconosciuto? Votaci! Vuoi poter arrivare agli scalini più alti nella carriera per i tuoi meriti? Votaci! Vuoi essere considerata alla pari per un posto di lavoro per il quale hai tutte le competenze? Votaci! Vuoi che non ti si dica più “questo non è un mestiere per te”? Votaci! Vuoi che le questioni come queste non si chiamino più “questioni femminili” ma “questioni di società”? Votaci!

Votaci, perché noi conosciamo le stesse tue difficoltà e viviamo gli stessi tuoi problemi. Votaci, perché possiamo essere lì per portare la tua voce e i tuoi bisogni sul tavolo legislativo. Votaci, perché sei alla pari e alla pari vai trattata. Votaci, per una società dove gli uomini e le donne collaborano dando il proprio contributo per il benessere di tutti. Votaci per le tue figlie ma anche i figli, che si meritano una società delle pari opportunità e della vera meritocrazia. Votaci per le tue nonne che si sono battute per il loro e il nostro diritto di esserci.. lì dove si decide di noi, di voi, di tutti.

Grazie per votare le donne - che di competenze, talento e voglia di fare ne hanno di certo parecchia!

Per l’8 marzo non solo mimose, dacci il tuo voto e l’opportunità di dimostrare le nostre capacità e il nostro impegno per tutta la società.