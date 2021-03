Per un rilancio dell’economia locale

Inutile affermare che è stato un anno difficile e molto intenso. Ha toccato tutti noi, in modi diversi, e ci ha sicuramente cambiati. Ci tengo però a non guardare i soli aspetti negativi, ma sottolinearne almeno uno positivo: la riscoperta del nostro territorio. Malgrado la difficile situazione sanitaria, abbiamo potuto scoprire passeggiate che fino a ieri non si conoscevano oppure montagne sempre viste ma mai visitate, abbiamo (ri)scoperto il piacere di acquistare locale e di sostenere attivamente i nostri commercianti. La speranza, non appena la situazione pandemica sarà alle nostre spalle, è mantenere vive queste buone abitudini.

Il PPD di Mendrisio è stato in prima linea in Consiglio Comunale per sostenere i commerci della nostra Città, tramite l’introduzione dei buoni che abbiamo potuto spendere nei mesi scorsi. Un piccolo gesto che ha permesso ai nostri commercianti, alle nostre macellerie, panetterie, ecc. di tirare un sospiro di sollievo. Il sospiro però è effimero: così non devono essere le nostre azioni personali e nemmeno quelle della politica. Mendrisio deve saper rilanciare la nostra economia locale, essendo però consapevole che le insidie finanziarie sono dietro l’angolo. Le risorse a disposizione sono e saranno purtroppo sempre più limitate: bisognerà prendere delle decisioni e chiedersi quale tipo di Città vogliamo diventare. C’è bisogno di una leadership efficace che sappia rilanciare Mendrisio con convinzione, senza dover mettere le mani nelle tasche dei cittadini aumentando il moltiplicatore.