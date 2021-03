Il PLR di Novazzano si presenta

NOVAZZANO - Il PLR di Novazzano presenta le liste per le prossime elezioni comunali del 18 aprile. Per la corsa al Municipio scendono in campo sette candidati «validi e motivati».

Unitamente al vicesindaco Adriano Piffaretti e al municipale in carica Giorgio Montorfano, ai nastri di partenza si presenta Davide Cantelli, attuale capogruppo PLR in Consiglio comunale. La squadra per l'esecutivo viene completata dal presidente sezionale Francesco

Sganga, da Eros De Berti e Mario Terzi - entrambi con una lunga esperienza in Consiglio comunale - e infine da Claudio Bizzozzero che può vantare un'esperienza pluriennale in seno al Consiglio Comunale di Bissone.

Per il Consiglio comunale, la sezione PLR è invece riuscita a comporre una lista in cui vengono proposte persone che vantano una vasta esperienza, cui si aggiungano nuovi candidati che si sono dimostrati interessati e propensi a partecipare alla sfida elettorale, con la «speranza d'incontrare il favore della popolazione e di poter occuparsi in prima persona dei temi di carattere comunale».

Infine, la sezione rivolge un «particolare ringraziamento» a Maria Concezione Salvini, Manuela Scheurer, Roberta Solcà, Stefano Longhi e Renzo Nespoli che, «dopo un’attenta valutazione», hanno deciso di non ripresentarsi per un nuovo mandato elettorale