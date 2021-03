PLR Losone: «La campagna entra ufficialmente nel vivo»

LOSONE - «Il nuovo sorteggio delle liste presentate dai vari partiti losonesi in vista delle elezioni comunali del prossimo 18 aprile ha attribuito al PLR la Lista numero 2 per Municipio e Consiglio Comunale. Con questo atto formale, si può affermare che la campagna elettorale 2021 della sezione PLR di Losone è ufficialmente entrata nel vivo, con l’obiettivo dichiarato di mantenere i due seggi in Municipio e confermare gli attuali 10 seggi in Consiglio Comunale»: lo annuncia la sezione della formazione liberale-radicale in un comunicato odierno.

Lo slogan scelto per trasmettere «i valori» ai quali si rifà la “squadra PLR” (modernità, novità, unità, passione, impegno) è #Losoneassieme e accompagnerà nella loro sfida elettorale i sette candidati al Municipio (1. Ivan Catarin, 2. Daniele Pidò, 3. Gianluigi Daldoss, 4. Vincenzo Gambino, 5. Stefano Giuliani, 6. Daniel Hauser, 7. Ilaria Nicora) e i 30 candidati al Consiglio Comunale, tra i quali la sezione del partito ricorda la presenza di 8 donne e 9 giovani di età inferiore ai 30 anni.

La "Commissione cerca" della sezione esprime un «grande ringraziamento» sia a tutti i candidati che hanno accettato di mettersi a disposizione della cosa pubblica sia agli oltre 40 proponenti, guidati dall’ex sindaco di lungo corso Enrico Broggini, e invita la popolazione a seguire i candidati sui social, negli incontri che verranno proposti on-line l’11 marzo alle 18.00 e il 1 aprile alle 20.00, e nel sito della sezione www.plr-losone.ch.