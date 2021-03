Mezzovico-Vira, ecco la squadra Plr

MEZZOVICO - Il PLR Mezzovico-Vira ha presentato la squadra in corsa per le elezioni comunali del mese prossimo, in cui figurano diversi giovani e volti nuovi. L’obiettivo - si legge in una nota della sezione liberale radicale - è consolidare la presenza in seno all’esecutivo (2 seggi) e al legislativo (6 seggi).

Per il Municipio assieme agli uscenti Mario Canepa (sindaco) e Mauro Maggiulli (vicesindaco) si presentano Cristina Crescenzio, Fiorenzo Ferrari e Giorgio Riberi. Per il Consiglio comunale, agli uscenti Fiorenzo Ferrari, Moreno Mattanza, Gerardina Pennella, Giorgio Riberi e Aurelio Zucchetti si affiancano Nicola Bircher, Cristina Crescenzio, Luca Galetti, Enzo Lunghini, Mauro Maggiulli e Rocco Nottaris.

Nella lista delle "cose da fare" per la prossima legislatura ci sono: mantenere la solidità finanziaria del Comune, realizzare un masterplan di priorità delle opere pubbliche in sinergia con l’aggiornamento del piano regolatore, promuovere l’installazione di nuove colonne di ricarica per mezzi elettrici (in particolare nella zona di Vira), costruire sinergie con le aziende per la formazione dei giovani e dotare il comune di un regolamento posteggi pubblici.