Unità rossoverde anche a Monteceneri

MONTECENERI - Con il nome Monteceneri Rossoverde, l'area progressista si presenta alle prossime elezioni comunali di Monteceneri con una lista unitaria sostenuta dal Partito Socialista, da I Verdi, dal Partito Comunista e da Forum Alternativo.

L’obiettivo è quello di confermare il seggio in Municipio e di rafforzarsi a livello di Consiglio comunale, in modo da proporsi come forza di cambiamento che ambisce a una maggiore difesa dei diritti ambientali e sociali, con un occhio di riguardo ai cittadini che sono maggiormente in difficoltà.

I candidati che correranno per il Municipio saranno: Nangbayadé Aharh, Lara Cereghetti, Loredana Cotta, Luca Diviani, Igor Giovannini, Lorenzo Ombelli e Michele Seitz.

Sulla lista del Consiglio Comunale, figurano invece gli uscenti Pierluigi Cattani, Michele Seitz e Marco Truaisch, mentre cercheranno di ottenere un posto nell’organo legislativo: Nangbayadé Aharh, Tommaso Aharh, Giovanni Cappelli, Luisa Caravaggi Bozzini, Isabella Caravaggi Ombelli, Paola Cattani, Lara Cereghetti, Loredana Cotta, Luca Diviani, Igor Giovannini, Antonella Marazza, Lorenzo Ombelli, Gabriele Piffaretti e Orlando Patricio Sanhueza.