Ecco i 13 candidati di VeziaFutura

VEZIA - È nata VeziaFutura, un nuovo progetto civico «orientato ai bisogni concreti della comunità. Vi aderisce - precisa una nota - un bel gruppo di volonterosi cittadini di Vezia i quali, con le necessarie conoscenze e preparazione, si dichiarano pronti a dare una mano e contribuire così al buon funzionamento del paese, guardando al presente ma anche al futuro».

La squadra, eterogenea per rappresentatività professionale, genere ed età, si pone come obiettivo la collaborazione con le altre forze che saranno presenti in campo. «Riteniamo il superamento delle tradizionali logiche legate a ideologie o a partiti storici - precisa VeziaFutura - il migliore approccio per affrontare con pragmatismo le difficoltà che oggi purtroppo gravano sulla nostra realtà».

VeziaFutura si presenta al paese con una rosa di candidati pronti a contribuire alla buona gestione dell’ente pubblico con un genuino spirito di collaborazione civica. Fanno parte di questa squadra Domenico Grano, Federico Brenna e Franco Gerosa, a disposizione sia per il Municipio che per il Consiglio Comunale. La completano Daniel Joss, Donato Consoli, Giorgio Antonioli, Jvonne Daldini, Fabio Gianoli, Emanuele Rudelli, Raffaella Zolla, Dimitri Loringett, Ivan Pin e Paolo Kauz, sulla lista del Legislativo.

Fra gli obiettivi della prossima legislatura, VeziaFutura si impegnerà per ridare al Comune un «moltiplicatore fiscale vantaggioso», «ottimizzare l’impiego delle risorse per la realizzazione di alcuni progetti» - fra cui il risanamento dell’edificio scolastico -, per la «qualità dei servizi e del territorio», e farà la propria parte per «sostenere cittadine e cittadini e attività colpiti dagli effetti delle misure di emergenza messe in atto in quest’ultimo anno».

Candidati, programma e approfondimenti verranno presentati alla popolazione nelle prossime settimane.