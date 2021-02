No Referendum. Abbiamo seriamente bisogno del nuovo Polo sportivo!

LUGANO - D’altronde è da anni che lo si dice, ma qualcuno per remare contro si sveglia proprio ora e datemi retta non è un caso!

Il mio appello è quello di non firmare, ripeto, non firmate qualora si presentasse il referendum...

Siamo probabilmente l'unica città (la 4 per grandezza a livello svizzero) che non ha ancora uno stadio che si addice alla propria realtà urbana, soprattutto avendo su piazza squadre “blasonate” che ne potranno beneficiare e non quindi solo per il calcio, il cittadino dopo tutto se lo merita, abbiamo già sofferto le promesse elettorali verso altri progetti ed è ora di tirare dritto.

Per non parlare delle palestre presenti nel “borgo”, un esempio sono i Tigers Lugano Basket che purtroppo devono giocare ancora in una palestra privata.

I giovani che praticano sport non possono attendere per il vizio di chi si deve far notare al pubblico oppure avvezzo a meri interessi elettorali ma neanche per interessi dei palazzinari del centro che tremano nella paura di perdere soldi con il “fuggi - fuggi” di funzionari comunali.

Ripeto, io non firmerò un eventuale REFERENDUM !!…fatelo anche voi.