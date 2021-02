Il PLR vuole confermarsi primo partito di Breggia

BREGGIA - Sono stati molti i simpatizzanti ad aver partecipato all’Assemblea organizzata in via circolare dalla Sezione PLR di Breggia che ha permesso di presentare i candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale per la legislatura 2021-2024.

Per l'esecutivo il sindaco Sebastiano Gaffuri e la municipale uscente Cristina Cattaneo saranno affiancati da Elia Brusadelli,

Stefano Coduri, Nicola Donno, Marco Poletti e Moreno Glaus. Da parte sua Davide Galli, anch'esso municipale in carica, non solleciterà un ulteriore mandato.

Per il Consiglio comunale si ripresentano gli uscenti Massimo Bonalli, Elia Brusadelli, Mirko Cereghetti, Tiziano Cereghetti,

Athos Fontana, Michele Gaffuri e Simone Torriani affiancati da Cristina Cattaneo, Anna Ceracchini, Giacomo Ceracchini,

Federica Coduri, Stefano Coduri, Daniel D’Amico, Nicola Donno, Sebastiano Gaffuri, Davide Galli, Moreno Glaus, Michaela

Marmotta, Simone Pigozzo, Elisa Poletti e Marco Poletti.

L'obiettivo minimo della Sezione PLR di Breggia è quello di «riconfermare tre municipali, il sindacato e undici consiglieri comunali».