L'area progressista c'è

BRISSAGO - La Lista “ Partito Socialista e Area RossoVerde “ si presenta agli elettori in occasione delle prossime elezioni comunali di Brissago, con il motto: “ Noi ci siamo! Per la Socialità, per l’ambiente, per la Solidarietà ai più deboli, per la promozione culturale e contro i favoritismi e gli interessi personali “.

L’area progressista si propone con l’intenzione di rafforzare la propria presenza nelle istituzioni e «contrastare, in uno scenario purtroppo vieppiù populista e trasformista, l’affermazione di apprendisti stregoni e fumosi movimenti che mal si accompagnano ad una sana e disinteressata gestione della cosa pubblica».

La Lista “ Partito Socialista e Area RossoVerde “ ( no. 4 ) propone i seguenti candidati:

- per Il Municipio, oltre ai municipali uscenti Ivo Storelli e Elvio Dellagiacoma, Fabio Branchini, Sacha Pirovano e Gianfranco Zanini.

- per il Consiglio Comunale gli uscenti Jan Dellagiacoma, Carolina Marcacci Rossi, Erik Pedroni, Sacha Pirovano e Gianfranco Zanini, unitamente a Lucas Branca, Loris De Gol, Elvio Dellagiacoma e Ivo Storelli.