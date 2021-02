Sinistra e Verdi pronti per le comunali

Il gruppo “Sinistra e Verdi” di Castel S. Pietro, nato a fine 2019, ha consegnato le liste per le prossime elezioni Comunali. Confermati quasi tutti i candidati presenti nelle liste per le elezioni 2020, poi annullate a causa della pandemia, con l’aggiunta di due nuovi candidati per il consiglio Comunale.

Nella lista per il Municipio figurano i nomi di Andrea Lavezzo (PS) e Mauro Collovà (I Verdi). I due candidati per il Municipio sono anche in lista ta per il Consiglio Comunale, insieme a Corrado Motta, Meryem Kiskanç, Donatella Lavezzo, Fabio Pagani, Cecilia Bernasconi e Siegfried Reithaar (PS), Fabio Marchioni (PC) e Joschka Tomini ( I Verdi).

«Per i candidati - sottolinea il gruppo in una nota - restano prioritari i temi legati alla tutela dell’ambiente, alla conservazione e allo sviluppo del paesaggio, gli ideali di eguaglianza e di giustizia sociale e i progetti urbanistici e di vita collettiva all’insegna della sostenibilità. Obiettivi che sono alla base della nascita del gruppo politico».

Per conoscere meglio i candidati e il programma del Gruppo per la prossima legislatura, è possibile visitare la pagina Facebook “Sinistra e Verdi Castello”.