«Vogliamo promuovere le attività per i giovani»

CAPRIASCA - La Lista Civica Capriasca 2020 desidera impegnarsi a favore del miglioramento della qualità di vita dei cittadini in vari ambiti, uno di questi è il favorire e promuovere attività per i giovani.

«Allo stato attuale - precisa la Lista in una nota - sono pochi gli spazi e le attività offerte ai ragazzi al di sopra dei 15 anni, in quanto, se escludiamo le attività promosse dalle società sportive, l’unica possibilità per gli adolescenti è rappresentata dal Midnight Sport».

Per trovare un po’ di “movimento” e qualche attività da svolgere i giovani decidono quindi spesso di andare a Lugano, città ben collegata con Tesserete. «Ma per coloro che scelgono di restare in Capriasca - rileva la Lista Civica - stabilire dove andare non è semplice a causa della carenza di spazi a essi dedicati, il che a volte culmina in problemi di ordine pubblico».

Gruppi di ragazzi, ad esempio, da anni si ritrovano alle Scuole Medie di Tesserete: «Ma non essendo un luogo sufficientemente controllato, è spesso vittima di vandalismi (bottiglie di vetro rotte o lasciate per terra, cartoni della pizza abbandonati, schiamazzi».

La situazione si è aggravata a causa del COVID-19 dove gli spazi a disposizione sono ulteriormente diminuiti. «I ragazzi che nel tempo libero vogliono trovarsi per andare a giocare al campo di calcio del centro sportivo non possono perché i cancelli ora sono chiusi. Lo stesso discorso vale per lo skatepark».

La Lista Civica Capriasca 2020 per questi motivi punta a una riapertura del centro sportivo, nel rispetto delle norme vigenti ed eventualmente con una persona che si occupi del rispetto dei piani di protezione: «Gioverebbe non solo ai giovani ma a tutta la popolazione capriaschese. Lo sport favorisce la salute mentale e fisica», conclude la Lista.



In futuro, per migliorare queste situazioni riteniamo sarà importante che il nostro Comune sostenga (finanziariamente e offrendo gli spazi necessari) iniziative di gruppi e associazioni a favore dei giovani.

Crediamo inoltre si debba progettare e promuovere zone di svago per i ragazzi e le famiglie (ad esempio strutture stile “Schweizer Familie Feurstelle” che troviamo in svizzera interna), in zone come San Clemente, lontane dalle abitazioni e con un facile controllo da parte della polizia.

Altre idee da vagliare possono essere: l’offrire la possibilità di riservare il campo da calcio, dando la precedenza alle società sportive, per organizzare partite e tornei o il creare un centro giovanile, in uno degli immobili inutilizzati del comune, dando la possibilità di affittare le sale a una cifra “a prova di giovani”.