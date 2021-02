Sorteggiate le liste per il 18 aprile

LOCARNO - Il Municipio di Locarno, riunito oggi in seduta pubblica, ha provveduto al sorteggio delle liste dei candidati per le prossime elezioni comunali del 18 aprile. Ecco i numeri dei cinque partiti in corsa per esecutivo e legislativo nella Città sul Verbano.

Lista 1: Partito Liberale Radicale Ticinese Sezione di Locarno

Lista 2: Lega dei Ticinesi – UDC/SVP – Indipendenti

Lista 3: Verdi e Indipendenti

Lista 4: Sinistra Unita (PS, PC, POP, FA, GISO e Indipendenti)

Lista 5: Per Locarno (PPD + Indipendenti)

E proprio nella lista "Per Locarno" vi è stato l'unico nominativo stralciato rispetto alle proposte depositate lo scorso 8 febbraio. Il candidato numero 40 al Consiglio comunale Nicolas Wolf - come precisato dalla Cancelleria comunale - non risulta infatti più in lista. I motivi dello stralcio non sono noti.