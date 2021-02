MENDRISIO - Il Municipio di Mendrisio, riunito oggi in seduta straordinaria, ha provveduto al sorteggio delle liste per le prossime elezioni comunali del 18 aprile. Ecco i numeri dei cinque partiti in corsa per esecutivo e legislativo nel Magnifico Borgo.

Lista 1: Partito Liberale Radicale e GLR

Lista 2: Partito Popolare Democratico, Generazione Giovani e Verdi Liberali

Lista 3: Lega dei Ticinesi, UDC e UDF

Lista 4: L’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme

Lista 5: Lista Civica per Mendrisio