Una lista in cui le donne sono la maggioranza

CADENAZZO - Il Partito socialista di Cadenazzo presenta, dopo tre legislature passate nella lista civica “altra cadenazzo”, il ritorno della sinistra come lista forte e inclusiva. Una sinistra che con I Verdi, la GISO e indipendenti «non intende fare da spettatrice nella prossima legislatura».

Ma c’è di più. Si tratta probabilmente di una delle liste in Ticino con più donne: la maggioranza di donne candidate per il Municipio e anche la maggioranza di donne per il Consiglio comunale. Nella scorsa legislatura le tre consigliere comunali per il PS (tra cui la prima cittadina) erano tutte donne.

Scopo della lista è «scalzare la maggioranza liberale che trova troppo spesso nella lega una sponda compiacente. Se arriviamo, non lo facciamo certo per fare di sì con la testolina, ma per mettere in discussione certi dogmi e combattere per rendere il nostro comune più sociale e più verde. Ma soprattutto abbiamo l’entusiasmo di un nuovo gruppo che siamo certi raccoglierà molti consensi».

Il motto è uno: «Siamo tornati, è naturale...e vogliamo cambiare menù!».

Ps, Verdi, Giso, Indipendenti Cadenazzo