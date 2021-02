PLR compatto per riconfermare il sindaco Morotti

AGNO - Personalità, esperienza e competenze in diversi ambiti. Il PLR di Agno è pronto a difendere il posto del suo sindaco Thierry Morotti e il seggio della municipale Patrizia Cavagna, affidandosi ad una squadra che vuole continuare a dare risposte e trovare soluzioni concrete nell’interesse della popolazione e del territorio.



I candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale sono: Thierry Morotti (sindaco uscente), Patrizia Cavagna (municipale uscente), Nicholas Butti, Tanja Gaberell (cc uscente), Georgia Guggiari e Francesco Santoro (cc uscente). Solo per il Consiglio comunale si candidano: Paolo Bassanini, Devid Betar, Prisca Boffa Di Pietro, Noemi Gerosa, Theo Mäusli, Fulvio Manghera (uscente), Fernando Maspoli (uscente), Chiara Morotti, Roger Nava (uscente) e Christian Zerboni.



Rispetto alla lista che era pronta per le Elezioni 2020, poi rinviate, sono in corsa per il Municipio Francesco Santoro e per il Consiglio comunale Devid Betar, Noemi Gerosa e Christian Zerboni.

PLR AGNO