Lista unica per La Sinistra e I Verdi

BALERNA - «La pandemia ha ostacolato le nostre riunioni, ma non ha fermato la nostra voglia di lavorare insieme per immaginare e costruire il futuro del nostro comune e della nostra regione». Con una lista unica, La Sinistra e I Verdi conservano indubbiamente le loro identità distinte, ma si uniscono per «portare avanti delle proposte, per trovare delle soluzioni concrete e per rivendicare dei cambiamenti significativi».

«È forte la volontà di collaborare, condividendo le scelte e le responsabilità perché ci accomuna la necessità di far sentire la nostra voce e di lottare affinché il nostro comune e la nostra regione siano al centro di uno sviluppo sostenibile che sappia coniugare i temi ambientali, sociali, economici ed etici» sottolineano annunciando le liste per le prossime elezioni.

Municipio:

Alberto Benzoni, Daniela Benzoni, Patrizia Cairoli-Riva, Fabio Canevascini Egidio Cescato, Milica Miladinovic, Giampiero Rigozzi

Per il Consiglio Comunale:

Anaïs Bähler, Lara Bähler, Alberto Benzoni, Daniela Benzoni, Diego Benzoni, Patrizia Cairoli Riva, Laura Cambi, Fabio Canevascini, Luigina Cescato, Alessandro Chiarello, Mauro Ciriello, Monica Compagnoni, Sabrina Galliani, Al Fadhil Hussain, Sandra Killer, Milica Miladinovic, Mariacarla Nadalin, Giampiero Rigozzi, Gianna Riva, Michele Riva, Matilda Sangiorgio, Walter Savigliano, Maria Senerchia, Mauro Stanga, Gasparino Tönz