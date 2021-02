Anche Morbio 2030 presenta i candidati

MORBIO INFERIORE - Anche Morbio 2030 si presenta alla popolazione del comune con due liste, una di 12 nomi per il Consiglio comunale, di cui 7 presenti anche su quella per il Municipio.

Morbio 2030 è nato dalla collaborazione tra Unità Socialista (comprendente a livello locale pure i simpatizzanti e il Partito Comunista) e i Verdi di Morbio, e ha lo scopo di «rappresentare un’alternativa che vuole caratterizzarsi non tanto per le pur esistenti differenze ideologiche, quanto per l’adesione a un programma, quell’Agenda 2030 dell’ONU, declinabile a più livelli, da quello internazionale a quello comunale. Infatti ben 15 dei 17 punti dell’Agenda trovano riscontro nelle numerose proposte che Morbio 2030 sottopone all’attenzione dei suoi cittadini. Sono proposte “in progress”, ossia costantemente aggiornate».



I candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale sono: Fabio Agustoni (municipale uscente), Francesco Esposito, Gaia Mombelli, Matteo Mombelli, Annamaria Patullo (cc uscente), Renato Rossini (cc uscente) e Rolf Stephani.

Solo per il Consiglio comunale si candidano: Ermanno Canova (uscente), Dario Duranti (uscente), Martino Marconi (uscente), Mariano Morgani e Davide Sormani.