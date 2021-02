Una squadra PLR «giovane» per Comano

COMANO - Anche il PLR di Comano ha consegnato le liste per le elezioni comunali del prossimo 18 aprile. Liste che comprendono diversi candidati che si presentano per la prima volta. «Buon segno per il nostro partito - si legge in una nota - che si presenta dunque pronto e completo ai blocchi di partenza, con una squadra giovane (età metà di poco superiore ai 45 anni) e variegata nella formazione così come nelle professioni dei candidati».

La lista per il Municipio è identica a quella del 2020 e ripropone i due uscenti (il sindaco Alex Farinelli e Silvano Petrini) insieme a Flavio Amadò, Federico Chiesa e Francesco Moghini.

Sulla lista del Legislativo figurano invece gli uscenti Paolo Bernardoni, Dewis Bernasconi, Edoardo Bonifaccio, Maria Cassina, Federico Chiesa, Cesare Jermini, Francesco Moghini e Cornelio Rusca, con Michele Akbas, Flavio Amadò, Roberto Bissolotti, Valeria Brenna, Stefania Caccia, Luciano Della Santa, Paolo Mazzoni, Leonardo Meier, Lucrezia Nessi, Leonarda Pagnamenta, Silvano Petrini, Jonathan Schwarz e Roberto Valli.