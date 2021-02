I candidati del PPD+GG sono «pronti per la competizione elettorale»

MONTECENERI - L‘Assemblea della Sezione PPD e GG di Monteceneri, tenutasi per via circolare ha preso atto «con soddisfazione» dell’ importante impegno profuso nel quinquennio, sia in Municipio sia in Consiglio Comunale dai propri rappresentanti.

L’assemblea ha ufficializzato le liste per il Municipio e per il Consiglio Comunale elaborate dal Comitato della sezione. Le liste hanno tenuto conto di un’ adeguata ripartizione per ogni quartiere. Per il Municipio, oltre ai due Municipali PPD e GG uscenti, sono in lista altri tre candidati. Mentre per il Consiglio Comunale sono in lista 18 candidati.

Lista dei candidati PPD e GG al Municipio: Daldini Andrea (avvocato, municipale uscente), Zucchetti Tiziano (perito assicurativo, municipale uscente), Capodaglio Luca (Ispettore Sezione del lavoro), Cayetano Luca (Ingegnere civile) e Ghilardi Letizia (avvocato e notaio, consigliere comunale uscente). Lista dei candidati al Consiglio Comunale: Angioletti Paolo (consigliere comunale uscente), Bojesen Cristian, Canepa Pietro, Capodaglio Luca, Cayetano Luca, Daldini Andrea, Daldini Aurelio, Domeniconi Verena, Fidanza Christian, Ghilardi Letizia (consigliere comunale uscente), Patatti Mauro, Pontinelli Luigi, Richina Nicola (consigliere comunale uscente), Richina Romolo, Scerpella Davide (consigliere comunale uscente), Tesic Strahinja, Veronelli Fabiano, Zucchetti Tiziano.

Il Comitato - si legge in una nota - è «orgoglioso» di mettere a disposizione dei votanti due liste di «persone motivate e competenti, disponibili a fare il bene di tutta la comunità di Monteceneri».