I trenta nomi della Lega

LUGANO - Sono state consegnate le candidature al consiglio comunale per la Lega dei Ticinesi alle prossime elezioni comunali del 18 aprile.

L'obiettivo del Movimento di via Monte Boglia è «rafforzare la propria presenza in consiglio comunale» e puntare su «una città sempre più smart» e sui progetti del Polo Sportivo e del Polo Congressuale. Nella lista - per un totale di 30 nomi complessivi - ci sono quattordici consiglieri comunali uscenti. Non si ricandidano Sara Minoretti, Enea Petrini, Norman Luraschi e Stefano Gilardi.