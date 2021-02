Verdi e indipendenti in lista anche per il municipio

LOCARNO - È necessario un ambizioso progetto che coniughi finalmente salvaguardia del clima e dell’ambiente con un’imprenditorialità sana e intelligente e la promozione dei diritti fondamentali. Ne sono convinti i Verdi del Locarnese che, insieme agli indipendenti, quest'anno presentano una lista anche per il Municipio.

«La sfida è generare dalla crisi nuove opportunità, generare posti di lavoro locali, in professioni rivolte al futuro e mitigare le disuguaglianze, esacerbate dalla crisi stessa. Senza però dimenticare il vivere comune, che comincia nei quartieri, offrendo qualità di vita, spazio e ascolto ai giovani, nelle scuole ma non solo». I Verdi, diventati il quarto partito del paese, anche a Locarno sono pronti a fare la loro parte.

Quattro donne e tre uomini in lista per il municipio

Verdi e indipendenti scendono in campo per il municipio con 4 donne e 3 uomini che combinano esperienza nelle istituzioni, passione per la politica, formazione professionale e competenze personali varie. Si tratta della più grande novità a Locarno rispetto all'ultima legislatura nella quale i Verdi non avevano presentato una lista per il municipio. Fra i candidati i due fondatori dei Verdi del Locarnese, Francesca Machado-Zorrilla e Pierluigi Zanchi, che con Marko Antunovic e Fiorenzo Cotti possono vantare tutti e quattro comprovata esperienza in consiglio comunale, Morena Cirulli-Longhi, Sheila Mileto, membro del Comitato dei Verdi del Locarnese e Viktoria Kitanova che portano le loro sensibilità e esperienze professionali al servizio del bene comune.

Lista per il Municipio (primi proponenti Matteo Buzzi e Mara Dal Mas)

 Marko Antunovic, Verdi, Locarno Rusca-Saleggi (economista SUP)

 Morena Cirulli-Longhi, Verdi, Locarno Gerre di Sotto (economista aziendale)

 Fiorenzo Cotti, Indipendente, Locarno Campagna (avvocato)

 Viktoria Kitanova, Verdi, Locarno Rusca-Saleggi (specialista nel settore del turismo)

 Francesca Machado-Zorrilla, Verdi, Locarno Campagna (animatrice socioculturale e counsellor)

 Sheila Mileto, Verdi, Locarno Solduno (consulente sociale)

 Pierluigi Zanchi, Indipendente, Locarno Gerre di Sotto (ingegnere alimentare e titolare di azienda)

Diciotto i candidati al Consiglio Comunale

Sono invece in 18 le candidate e i candidati al Consiglio Comunale (9 Verdi e 9 indipendenti.

Lista per il Consiglio comunale (primi proponenti Mara Dal Mas e Francesco Maggi)

Sevel Ajvazi, Marko Antunovic, Andrea Botte, Matteo Buzzi, Morena Cirulli-Longhi, Fiorenzo Cotti, Emma Fabretti, Diego Gregorio, Gino Gregorio, Viktoria Kitanova, Luca Lanini, Francesca Machado-Zorrilla, Micol Maestretti, Sheila Mileto, Pero Rajkovacic, Alberto Sanz, Josip Tolic, Samuel Vogel.