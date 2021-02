Il Gruppo Lega-UDC-UDF presenta le sue liste

CASLANO - Il Gruppo Lega-UDC-UDF ha presentato lunedì 8 febbraio le proprie liste per il Municipio e per il Consiglio Comunale. Due liste definite «forti, equilibrate e diversificate» - in una nota del Gruppo - che potranno «apportare nuovo entusiasmo, motivazioni, qualità e competenze per proiettare Caslano nel futuro».

Per il Municipio, capitanati dal Municipale uscente Andrea Signorini, il Gruppo propone il loro coordinatore, Andrea Wiesner, i Consiglieri Comunali uscenti Denny Bettelini, Luca Bizioli, Ilario Migliari, Mario Weishaupt e Lidia Ruta Cucuzza.

I 19 candidati per il Consiglio Comunale (in ordine alfabetico) saranno invece Bettelini Denny, Bizioli Luca, Bosnjak Mario, Catena-Manfreda Maria Teresa, Ceniccola Andrea, Colaciuri Giacomo, Cristiani Fabiano, Cucuzza Giuseppe, Eicher Pellegrini Paola, Elia Francesco, Fridella Antonietta, Mancini Vanessa, Ilario Migliari, Pedano Milena, Ruta Cucuzza Lidia, Schäfer Erich, Signorini Andrea, Weishaupt Mario e Wiesner Andrea