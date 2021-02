Due nuovi nomi per il PLR

BIASCA - La Squadra PLR Biasca è pronta a scendere in campo con due nomi nuovi, per riconfermare i tre seggi con profili «che rappresentano il territorio».

La squadra del Municipio è la seguente:

Assieme al sindaco Loris Galbusera si ripresenta il Municipale Joël Rossetti, la consigliere comunale Daniela Bernardini, professione segretaria comunale già in lista nel 2020, Giorgio Gatti, professione economista aziendale già in lista per il consiglio comunale 2020, Andrea Grassi, professione docente alla scuola cantonale di Commercio Bellinzona già in lista nel 2020, la seconda donna Alice Lanzetti, professione docente di sostegno già in lista per il consiglio comunale 2020, Ivan Tognini, professione ingegnere geomatico già in lista nel 2020.

Età media: 42 anni

La squadra del Consiglio Comunale sarà di 30 candidati:

Si tratta di una lista con un bel mix di persone che si identificano con il territorio e ognuno con le proprie sensibilità. Una lista rinnovata assieme ai candidati di lunga esperienza si affiancano giovani preparati «che rappresentano il futuro per il Partito e il Comune».

Età media: 37 anni

Bernardini Daniela, segretaria comunale

Bruno Massimiliano, Capoprogetto genio civile

Bulgheroni Aron, studente in economia

Curic Vinko, Posatore di pavimenti

Daldini Sabrina, impiegata contabile

Dell’Agnola Daniele, Docente SUPSI

Dürig Nicola, Infermiere diplomato SSSCI

Fasciati Giovanni, Elettromeccanico

Ferrari Stefano, Ingegnere civile

Fico Giuseppe, Impiegato di commercio

Filippini Raffaele, Ingegnere civile

Gatti Giorgio, Economista aziendale

Giovannini Sandro, impiegato di commercio

Grassi Andrea, docente scuola cantonale di commercio

Koch Sabrina, studente di economia

Küng Marco, ingegnere civile

Lanzetti Alice, docente di sostegno

Lüthy Tiziano, responsabile trading

Massera Fabio, ingegnere elettronico

Mellace Simone, ingegnere informatico

Menini Vittorio, ingegnere civile

Meroni Manuela, docente SE

Mosca Luca, direttore SE

Paolucci Andrea, consulente assicurativo

Polti Lorenzo, macellaio

Rossetti Alessandro, Scuola di Polizia

Sassella Damiano, tecnico ST

Tatti Sebastiano, studente in diritto

Tognini Ivan, ingegnere geomatico

Truaisch Kevin, Architettura SUPSI