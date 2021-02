Comunali 2021: ecco i nomi del PLR a Bellinzona

BELLINZONA - Una delegazione della Sezione PLR di Bellinzona ha consegnato in Cancelleria comunale le liste dei candidati in corsa per le elezioni comunali del prossimo 18 aprile 2021.

Oltre alla lista per il Municipio, già rivelata nelle scorse settimane e composta, oltre che dall’uscente Simone Gianini, da Renato Bison, Silvia Gada, Fabio Käppeli, Michela Pini, Damiano Stroppini e Nicola Zaharulko, sono stati resi noti anche i nominativi in corsa per il Consiglio comunale.

Si sono candidati, per il circondario Bellinzona:

Anita Banfi

Carlo Banfi

Nadia Bianchi

Renato Bison

Sandra Carrara

Teodoro Chiaravalloti

Ivan Cimbri

Fausta Colombo

Chiara Fulmini-Ferraresi

Simone Gianini

Giuliano Guerra

Fabio Käppeli

Vito Lo Russo

Roberto Mercoli

Matteo Mozzini

Matteo Paolocci

Marcello Pavone

Roberto Pedrini

Kevin Pelli

Elena Perazzi

Paolo Righetti

Raoul Sasselli

Karim Spinelli

Janis Suà

Tiziano Zanetti

Nicola Zorzi



per il circondario Giubiasco, Camorino, Pianezzo, Sant’Antonio:

Marco Bini

Fabio Briccola

Carlo Celpi

Mattia Corazza

Alessandro Cupolo

Manuel Della Santa

Renato Dotta

Silvia Gada

Alberto Marietta

Giulia Mozzini

Vincenzo Mozzini

Michela Pini

Jonathan Roman

Michele Tamagni

Ibeth Catherine Vargas Holguin

Nicola Zaharulko



per il circondario Monte Carasso, Sementina, Gudo:

Sabina Calastri

Arno Ceschi

Maria Cordasco

Giuseppe Del Notaro

Carmelo Malingamba

Patrick Rusconi

Rahime Selmani Zeqiri

Damiano Stroppini

per il circondario Gorduno, Gnosca, Claro, Preonzo, Moleno: