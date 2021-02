L'Unità di Sinistra presenta 28 candidati

CHIASSO - A Chiasso 28 candidate e candidati sotto l’unico cappello dell’Unità di Sinistra (US) - I Verdi - Indipendenti, senza distinzioni relative al partito di appartenenza o afferenza: questo per sottolineare la voglia di identificarsi in un unico gruppo e un’unica linea politica. Per questo motivo è stata confermata anche la scelta dell’anno scorso di adottare il nome Unità di Sinistra e non Socialista, come in passato: una differenza che intende evidenziare la volontà di aprirsi a tutte le persone che si riconoscono nei valori comuni all’area di Sinistra, ma che non necessariamente si professano socialisti.

US-I Verdi presenta una lista numerosa (un candidato in più rispetto al 2020, quasi un terzo in più dei candidati rispetto a quattro e otto anni fa), espressione delle varie sensibilità che compongono l’area della Sinistra e dei Verdi ticinesi: vi sono in effetti rappresentanti di PS, PC, Più donne, Lega Verde, I Verdi e Indipendenti. Tutte persone accomunate dal desiderio di rendere Chiasso una cittadina migliore, sotto tutti i punti di vista, in grado di rialzarsi dopo questo anni tribolati all’insegna della giustizia e dell’equità sociale, dell’ambiente e di un tessuto economico sano e produttivo.

Di seguito l’elenco delle candidate e dei candidati:

Abate Roberta, Bedulli Daniela, Bedulli Piercarlo "Bex", Bedulli Yuri, Beretta Marino, Bernasconi Claudio, Bernasconi Bedulli Francesca, Bolombo Rock, Boschetti Antonia, Chime Theresa, De Luca Carmine, Dosi Davide, El Araby Hassan, Ferrazzini Marco, Gallo Idahosa Paolina, Giacomazzi Giorgio, Imberti-Winkler Maria Giuseppina "Giusi", Lancianesi Mauro, Maranesi Denise, Molteni Silvano, Monachesi Schneider Carla, Pelli Graziella, Ratnam Kavashar “Kava”, Riviezzi Angelo Maria, Soldini Andrea, Stephani Otto, Tognacca Fabio, Trapletti Omar

Si conferma inoltre che al Municipio sono candidate/i:

Bernasconi Bedulli Francesca, Boschetti Antonia, Dosi Davide, Lancianesi Mauro, Trapletti Omar