L'area rosso-verde presenta i suoi fanti

CANOBBIO - PS+ area verde e progressista a Canobbio si ripresenta alle elezioni comunali con una compagine «rinnovata, più numerosa, più femminile e più giovane» rispetto a quella della primavera scorsa. Per il Municipio ha depositato la lista completa con sette candidate e candidati; per il Consiglio comunale ci sono ben nove candidature tenuto conto che i seggi occupati in questa legislatura erano tre. Oltre agli uscenti Daria Lepori (in Gran Consiglio per il PS Ticino), Saverio Lurati e Antonio Papa, figurano sulle liste Michele Lepori, Ivano Papa, Debora Ricciardi, Silvia Rossi, Tatiana Roveri e Dario Tognetti.

Dall’analisi dei risultati delle ultime elezioni cantonali e federali, l’obiettivo di ottenere un seggio in Municipio - dopo una legislatura di sola presenza in legislativo - appare realistico. Tanto più che il PS+ area verde e progressista si è «contraddistinto nella legislatura in fase di scadenza sia con il lavoro nelle commissioni sia con atti parlamentari di attualità, come l’urgenza climatica o la creazione di un fondo di aiuto per le persone in difficoltà economica a causa della pandemia».