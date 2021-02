PPD – Generazione Giovani e SosteniAMO Gordola, pronti al via

GORDOLA - Si è svolta domenica sera in modalità virtuale la presentazione della squadra PPD che correrà a Gordola per le prossime comunali. Diversi gli ospiti che hanno preso parte all’assemblea, tra i quali il Consigliere Nazionale Fabio Regazzi, il Deputato in Gran Consiglio e Vice Presidente Cantonale Marco Passalia, il Presidente Distrettuale di Locarno Marco Calzascia, i già sindaci di Gordola Armando Züllig e Gabriele Rossi ed il fondatore di SosteniAMO Gordola Patrick Leoni.

Così come già previsto in occasione delle votazioni annullate ad aprile scorso, è confermata la congiunzione con Generazioni Giovani e la nuova realtà politica comunale di SosteniAMO Gordola (Presidente Laura Lonni).

La squadra per il Municipio vede ripresentarsi per un nuovo mandato il vice Sindaco Giorgio Carrara (PPD) e René Grossi (Generazione Giovani). A questi si aggiungono Diego De Bernardi – Municipale PPD di lungo corso a Lavertezzo ed ora domiciliato nel Comune, Pascal Fara (PPD), Gian Pietro Lonni (PPD), Loris Rossi (SosteniAMO Gordola) ed il Presidente Sezionale PPD Giovanni Comotti.

Nel corso dell’assemblea è inoltre stato svelato il focus del triennio: Valorizzazione, Sinergie e Concretezza sono i 3 pilastri che identificano il programma elettorale della compagine di centro. Valorizzare il territorio (boschi, sentieri, nucleo,..) ed il suo tessuto economico, ridando vita ed attrattività al Comune. Sviluppare e accrescere le sinergie con i comuni limitrofi (sicurezza, educazione, servizi,..) migliorando qualità e collaborazione dei rapporti. Concretezza nel portare a compimento le numerose opere già avvallate dal legislativo ma non ancora messe in cantiere, questo con progettualità e trovando il giusto equilibrio per la sostenibilità delle finanze Comunali.

Estremamente diversificata è anche la folta compagine in corsa per il Consiglio Comunale che con grande determinazione ha continuato a mantenere stretti contatti durante tutto il periodo della pandemia cementificando lo spirito di squadra ed accogliendo con entusiasmo nuovi candidati.

La lista completa con tutti i candidati la si può già trovare online sul sito www.ppdgordola.ch

PPD – Generazione Giovani e SosteniAMO Gordola