«Pronti a dar una mano a Maggia»

MAGGIA - Il gruppo LEGA – UDC / SVP / Ex Agrari – Indipendenti di Maggia, ha depositato le liste, per le prossime elezioni. Gli obiettivi? Entrare in Municipio e aumentare i rappresentanti in consiglio comunale.

I candidati in corsa per un posto nel Municipio sono Simone Franceschini di Giumaglio (consigliere comunale uscente), Aldo Pedroni di Aurigeno (consigliere comunale uscente) e Boris Schuster di Lodano, Aram Berta, di Maggia e Joel Quattrini di Moghegno.

Per il Consiglio Comunale invece, oltre ai già citati si aggiungono Linda Pleschko di Aurigeno (consigliere comunale uscente), Nadia Lotti di Lodano, Lodovico Tomasini di Someo, Stipo Rastegorac di Riveo, Monica Burra di Lodano, Marianne Pleschko di Aurigeno, Alfredo Peverada di Moghegno, Giorgia Tedeschi di Aurigeno, Andrea Graber di Aurigeno, Andrea Zenoni di Aurigeno e Giacomo Wichser di Maggia. «Un gruppo - si legge in un comunicato - che tocca, in rappresentanza, tutto il territorio comunale e tutte le fasce d’età; candidati rappresentanti diversi ambiti professionali e aree associative, pronti a cogliere le suggestioni che giungono da tutti i cittadini».