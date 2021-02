I candidati PLR in corsa a Origlio

ORIGLIO - L’8 febbraio 2021 il PLR Origlio ha depositato presso la cancelleria comunale l’elenco dei candidati per il Municipio e per il Consiglio comunale per le elezioni comunali di aprile 2021.

Anche per la nuova legislatura, le liste propongono un ampio ventaglio di candidati estremamente rappresentativi della popolazione di Origlio: sia giovani che affrontano per la prima volta una sfida elettorale, sia persone con esperienza in Consiglio comunale, candidati da lungo tempo residenti nel Comune, così come profili che hanno scelto recentemente di vivere a Origlio, donne attive professionalmente e madri di famiglia disponibili a dedicare parte del loro tempo al bene pubblico, candidati sensibili alle tematiche ambientali e agli aspetti sociali.

I 23 candidati (5 per il Municipio e 18 per il Consiglio comunale) rappresentano varie professioni e mettono la loro esperienza e capacità al servizio della cosa pubblica.