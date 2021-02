La pandemia uccide il rinnovo dei poteri comunali

COLDRERIO - Lunedì 8 febbraio verranno presentate le liste alle cancellerie con i nomi di chi si mette a disposizione come municipale e come consigliere comunale. Il rinnovo dei poteri comunali è sempre un momento importante per la nostra democrazia. La politica comunale è certamente la più sentita perché chi la fa opera direttamente con i suoi concittadini.

Quest'anno però i contatti con la popolazione sono devastati dal coronavirus, che non permette di scambiare con gli elettori in modo diretto come si intende operare per i prossimi 3 anni. Si solo 3 anni, in quanto nel 2020 le votazioni comunali sono state rinviate (con giusta ragione) per l'imperversare della pandemia.

I partiti, i gruppi che entrano in competizione sono pronti e stanno varando i loro programmi per la prossima legislatura. Non è facile spiegare alla popolazione gli obiettivi che si vogliono raggiungere solo con volantini e scritti personali, perché manca il contatto diretto.

Da non dimenticare che oggi le preoccupazioni degli elettori, sono molto scemate ed hanno quale obiettivo la sconfitta finale del Covid e il ritorno a una vita serena dove le funzioni normali della vita possano riprendere in modo normale. Da non dimenticare che questa situazione ha pure un'altra faccia che purtroppo contrassegnerà la minore entrata del gettito fiscale comunale, dovute alle restrizioni subite negli anni 2020 e 2021. Come Confederazione dovevamo essere più presenti, soprattutto nell'ordinazione dei vaccini (alla Svizzera non mancano le risorse e quindi si doveva partire subito). Ma adesso cara Confederazione datti da fare con tutte le tue risorse per poter vaccinare tutta la popolazione. I prossimi mesi quindi i futuri Municipali e consiglieri Comunali devono inventare nuove strategie per avvicinare le persone e per avere successo il prossimo 18 aprile. Una cosa che i futuri amministratori dei comuni non devono dimenticare è quella di capire le esigenze della popolazione comunale, che vuole una politica trasparente, sociale, ambientale.

Questi punti sono essenziali per avere un Comune che rispetti le esigenze della propria popolazione e dopo, quando sarà terminata queste situazione, instaurare contatti duraturi per capire se quanto viene fatto è cosa gradita. Io l'ho sempre fatto durante questi 45 anni dedicati instancabilmente alla popolazione di Coldrerio.