Rossi e Indipendenti sono pronti per Lugano

LUGANO - Nel 2016 la lista PS-PC ottenne il 14,2% dei voti di lista e 9 seggi su 60 in Consiglio comunale, risultando la terza forza politica (PLR e Lega 18 seggi, PPD 9 seggi, UDC 3 seggi, Verdi 3 seggi). L’obiettivo della lista PS-PC-Giso-Indipendenti è migliorare questo risultato.

In allegato la lista definitiva delle candidate e dei candidati per il Consiglio comunale di Lugano: 60 candidature per 60 posti (lista completa), 22 donne (37%), 10 candidature sotto i 30 anni, le due candidature più giovani sono due studenti di 19 anni, le due candidature più anziane sono due signore di 81 e 83 anni attive rispettivamente in un gruppo mandolinistico e in un club pensionati, le professioni sono variegate e numerosi quartieri di Lugano sono rappresentati.

Le appartenenze politiche sono: 41 PS, 5 PC, 2 GISO, 12 indipendenti. Le/i consigliere/i comunali uscenti sono 6.